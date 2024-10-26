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Гран-при Канады. Стеллато-Дудек и Дешам, Хокке и Кункель, Голубева и Мур, Гейниш и Чигирев выступят с произвольными программами

Гран-при по фигурному катанию.

Источник: Sports

2-й этап.

Skate Canada.

Галифакс, Канада.

Пары.

Произвольная программа.

Начало — 23:55 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Первая разминка.

1. Келли-Энн Лорин — Лукас Этьер (Канада).

2. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды).

3. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша).

4. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США).

Вторая разминка.

5. Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев (Узбекистан).

6. Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия).

7. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия).

8. Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада).

Положение после короткой программы.

1. Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 73,23.

2. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 64,82.

3. Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 64,81.

4. Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев (Узбекистан) — 63,53.

5. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США) — 61,04.

6. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша) — 60,87.

7. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 58,78.

8. Келли-Энн Лорин — Лукас Этьер (Канада) — 52,16.

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