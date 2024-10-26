Гран-при Канады. Стеллато-Дудек и Дешам, Хокке и Кункель, Голубева и Мур, Гейниш и Чигирев выступят с произвольными программами

2-й этап.
Skate Canada.
Галифакс, Канада.
Пары.
Произвольная программа.
Начало — 23:55 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первая разминка.
1. Келли-Энн Лорин — Лукас Этьер (Канада).
2. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды).
3. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша).
4. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США).
Вторая разминка.
5. Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев (Узбекистан).
6. Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия).
7. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия).
8. Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада).
Положение после короткой программы.
1. Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 73,23.
2. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 64,82.
3. Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 64,81.
4. Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев (Узбекистан) — 63,53.
5. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США) — 61,04.
6. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша) — 60,87.
7. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 58,78.
8. Келли-Энн Лорин — Лукас Этьер (Канада) — 52,16.
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