Гран-при Канады. Сакамото, Лью, Репонд, Йошида, Скизас, Лин-Грейси выступят с произвольными программами

2-й этап.
Skate Canada.
Галифакс, Канада.
Женщины.
Произвольная программа.
Начало — 1:10 по московскому времени (27 октября), прямая трансляция — Okko.
Первая разминка.
1. Екатерина Куракова (Польша).
2. Ви Со Ен (Южная Корея).
3. Рино Мацуике (Япония).
4. Сара-Мод Дюпюи (Канада).
5. Ким Йе Лим (Южная Корея).
6. Кайя Руйтер (Канада).
Вторая разминка.
7. Элис Лин-Грейси (США).
8. Маделин Скизас (Канада).
9. Хана Йошида (Япония).
10. Кимми Репонд (Швейцария).
11. Алиса Лью (США).
12. Каори Сакамото (Япония).
Положение после короткой программы.
1. Каори Сакамото (Япония) — 74,97.
2. Алиса Лью (США) — 67,68.
3. Кимми Репонд (Швейцария) — 66,94.
4. Хана Йошида (Япония) — 65,32.
5. Маделин Скизас (Канада) — 65,28.
6. Элис Лин-Грейси (США) — 58,64.
7. Кайя Руйтер (Канада) — 57,66.
8. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 56,12.
9. Сара-Мод Дюпюи (Канада) — 54,15.
10. Рино Мацуике (Япония) — 52,31.
11. Ви Со Ен (Южная Корея) — 47,86.
12. Екатерина Куракова (Польша) — 47,31.
Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Сакамото, Гейниш и Чигирев, Стеллато-Дудек и Дешам, Гиллес и Пуарье.
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