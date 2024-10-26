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Гран-при Канады. Сакамото, Лью, Репонд, Йошида, Скизас, Лин-Грейси выступят с произвольными программами

Гран-при по фигурному катанию.

Источник: Sports

2-й этап.

Skate Canada.

Галифакс, Канада.

Женщины.

Произвольная программа.

Начало — 1:10 по московскому времени (27 октября), прямая трансляция — Okko.

Первая разминка.

1. Екатерина Куракова (Польша).

2. Ви Со Ен (Южная Корея).

3. Рино Мацуике (Япония).

4. Сара-Мод Дюпюи (Канада).

5. Ким Йе Лим (Южная Корея).

6. Кайя Руйтер (Канада).

Вторая разминка.

7. Элис Лин-Грейси (США).

8. Маделин Скизас (Канада).

9. Хана Йошида (Япония).

10. Кимми Репонд (Швейцария).

11. Алиса Лью (США).

12. Каори Сакамото (Япония).

Положение после короткой программы.

1. Каори Сакамото (Япония) — 74,97.

2. Алиса Лью (США) — 67,68.

3. Кимми Репонд (Швейцария) — 66,94.

4. Хана Йошида (Япония) — 65,32.

5. Маделин Скизас (Канада) — 65,28.

6. Элис Лин-Грейси (США) — 58,64.

7. Кайя Руйтер (Канада) — 57,66.

8. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 56,12.

9. Сара-Мод Дюпюи (Канада) — 54,15.

10. Рино Мацуике (Япония) — 52,31.

11. Ви Со Ен (Южная Корея) — 47,86.

12. Екатерина Куракова (Польша) — 47,31.

Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Сакамото, Гейниш и Чигирев, Стеллато-Дудек и Дешам, Гиллес и Пуарье.

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