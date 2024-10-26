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Фигуристка Игнатова не планирует выступать на соревнованиях в нынешнем сезоне

В последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года.

Источник: РИА "Новости"

МАГНИТОГОРСК, 26 октября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Игнатова (до замужества — Трусова) не планирует участвовать в соревнованиях в текущем сезоне. Об этом ТАСС сообщил источник.

Игнатова выступила на контрольных прокатах сборной России 14−15 сентября в Санкт-Петербурге, где представила две новые программы.

«Игнатова продолжает тренировки, у нее очень плотный график шоу. Совмещать их с большим спортом почти невозможно», — сказал собеседник агентства.

В последний раз Игнатова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

Игнатовой 20 лет, на ее счету также бронза чемпионата мира (2021), серебро (2022) и бронза (2020) чемпионатов Европы.