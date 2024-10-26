Рукавицын о целях на сезон: «Что касается Фроловой — это борьба за пьедестал на чемпионате страны. Задача достаточно амбициозная»

— Слушай (обращаясь к Фроловой — Sports), а я на тебя кричу? Я просто забыл. Кричу, не кричу… А, было дело, кстати, один раз. Позволила себе лишнего, бывает такое. Она приходит и проверяет: а что можно? Вот так можно? Ну ладно, тогда я еще.