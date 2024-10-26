Анна Фролова: «Прыгаю каскад лутц — риттбергер иногда, чисто по фану. Где-нибудь на соревнованиях можно сделать, почему нет»

Должна быть четкая грань между уверенностью и самоуверенностью. Я уверена в проделанной работе, в том, что я работала, отдавалась, тренировалась, и проблем с подготовкой у меня как таковых не было. Но быть самоуверенной — в том, что я лучше всех и буду первой, выше всех всегда — нет, это не то.