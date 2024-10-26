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Фигурист Савосин выиграл короткую программу на первом этапе Гран-при России

Вторым стал Николай Угожаев, третьим — Марк Кондратюк.

Источник: РИА "Новости"

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 26 октября. /ТАСС/. Роман Савосин лидирует после короткой программы на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Магнитогорске.

Савосин набрал 92,08 балла. Вторым стал Николай Угожаев (91,70 балла). Третье место занял Марк Кондратюк (90,30).

Произвольную программу спортсмены представят в воскресенье.

Этот этап является первым в российской серии Гран-при в стартовавшем сезоне. Соревнования в Магнитогорске завершатся 27 октября.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Отстранение распространяется на турниры по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. 28 сентября ISU продлил отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях.