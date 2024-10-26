Фигурист Савосин выиграл короткую программу на первом этапе Гран-при России

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Отстранение распространяется на турниры по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. 28 сентября ISU продлил отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях.