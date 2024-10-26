Фигурист Савосин выиграл короткую программу на первом этапе Гран-при России

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 26 октября. /ТАСС/. Роман Савосин лидирует после короткой программы на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Магнитогорске.
Савосин набрал 92,08 балла. Вторым стал Николай Угожаев (91,70 балла). Третье место занял Марк Кондратюк (90,30).
Произвольную программу спортсмены представят в воскресенье.
Этот этап является первым в российской серии Гран-при в стартовавшем сезоне. Соревнования в Магнитогорске завершатся 27 октября.
1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Отстранение распространяется на турниры по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. 28 сентября ISU продлил отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях.