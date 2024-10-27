Илья Малинин: «На прошлой неделе мне было тяжело кататься, я нервничал гораздо больше, чем обычно. Сегодня вышел с совершенно другим настроем»

На прошлой неделе мне было действительно тяжело кататься, и я нервничал гораздо больше, чем обычно — это была очень интересная борьба. Но на этой неделе я вышел с совершенно другим настроем. Я старался просто сделать все и свести к минимуму любые ошибки. Я смог по-настоящему расслабиться на льду и горжусь тем, что у меня получилось", — сказал Малинин.