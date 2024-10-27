Фигурист Ковтун впервые примет участие в проекте «Ледниковый период»

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Фигурист Максим Ковтун примет участие в проекте «Народный ледниковый период». Об этом ТАСС рассказал продюсер шоу Илья Авербух.
«Впервые в проекте примут участие Максим Ковтун, Лиза Туктамышева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов», — сказал Авербух.
«Ледниковый период», в котором состязаются несколько пар фигуристов, выходит в эфире Первого канала с 2007 года. В программе принимают участие звезды спорта, балета, театра, кино, эстрады и телевидения, а также профессиональные фигуристы.
Ковтуну 29 лет. Он является призером чемпионатов Европы и четырехкратным чемпионом России. Ковтун завершил карьеру в 2019 году.