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Фигуристка Фролова выиграла стартовый этап Гран-при России в Магнитогорске

Второй стала Ксения Гущина, третьей — Ксения Синицына.

Источник: РИА "Новости"

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 26 октября. /ТАСС/. Анна Фролова стала победительницей первого этапа Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Магнитогорске.

Победительница набрала 226,33 балла (77,33 за короткую программу + 149,00 за произвольную). Второе место заняла Ксения Гущина (203,78; 68,86 + 134,92). Тройку лучших замкнула Ксения Синицына (200,92; 65,27 + 135,65).

Фроловой 19 лет. В прошлом сезона она победила на этапе Гран-при России в Красноярске и стала второй на этапе Гран-при России в Уфе. Также Фролова заняла второе место на Спартакиаде.

Соревнования в Магнитогорске завершатся 27 октября.