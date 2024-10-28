Медведева о сальто: «Я несказанно рада, что его разрешили делать. Да, риск есть, но более рискованно исполнять четверной аксель»

Мне безумно нравится все, что связано с танцами, с хореографией, и вот это все. Человек я все-таки творческий. И мне кажется, что данный проект, в котором я приняла участие, очень мне поможет в моей профессиональной карьере и будет меня развивать дальше как фигуристку. И это классно, — ответила Медведева.