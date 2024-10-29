Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ренат Лайшев: «Валиева — умная девчонка с определенным интеллектом. Щербакова, Загитова, Медведева — они все благодаря Тутберидзе высокоразвитые»

— Вы видели выступление Камилы Валиевой в шоу «Гордость великой России»?

Источник: Sports

— Ее, кстати, особенно поддерживал зал! Она выступает на таком мировом уровне и держит эту форму. Плюс она очень хороший, обаятельный, справедливый человечек. Тем более, закончила школу с отличием.

— Как можете оценить ее уровень? У нее довольно серьезный простой был. Она ездила, конечно, за границей выступать, но этого будто недостаточно.

— Очень умная девчонка с определенным интеллектом. Для ее лет с достаточной образованностью, но это во многом благодаря семье. Это в семье такой потенциал.

Ну и потом, Щербакова, Загитова, Медведева — они все благодаря Тутберидзе такие высокоразвитые, — сказал президент «Самбо-70».