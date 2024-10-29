Туктамышева о комментировании: «Надеюсь, зрители не стали переключать трансляцию, когда слышали мой голос»

— Мне очень нравится Тед Бартон, который комментировал юниорские Гран-при. У него всегда такие положительные эмоции и высказывания о фигуристах. И не было никогда такого, чтобы он как-то вмешивался во что-то, и никогда не резало слух. Такая песня у него всегда была. Не раздражало, но все было всегда понятно, четко и по делу.