Туктамышева о Гран-при Канады: «Я не увидела, если мы не берем Малинина, какого-то запредельного катания, с которым нельзя было бы конкурировать»

Золото на Гран-при России в Магнитогорске выиграл Марк Кондратюк (289,74), серебро у Романа Савосина (275,55), бронза — у Евгения Семененко (274,97).
— Мы знаем, что дома баллы завышают, но глядя на результаты наших парней в Магнитогорске, кто из ребят смог бы претендовать на попадание в тройку на Гран-при в Канаде?
— Я бы, наверное, акцент сделала не на результаты, а на контент. Если они заявленный контент выполнят, то это вполне конкурентоспособно, потому что и раньше, когда мы выступали на международной арене и катали чисто, то были там точно в призах или рядом с призами.
А сейчас мальчики у нас стали еще более сильными, развиваются как в первой, так и во второй оценке. Поэтому я думаю, что да. Я не увидела, если мы не берем Илью Малинина, какого-то запредельного катания, с которым нельзя было бы конкурировать, — сказала Елизавета Туктамышева в интервью Okko.
Кондратюк так хорош, что потягался бы с Малининым?