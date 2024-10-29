Туктамышева о Гран-при Канады: «Я не увидела, если мы не берем Малинина, какого-то запредельного катания, с которым нельзя было бы конкурировать»

А сейчас мальчики у нас стали еще более сильными, развиваются как в первой, так и во второй оценке. Поэтому я думаю, что да. Я не увидела, если мы не берем Илью Малинина, какого-то запредельного катания, с которым нельзя было бы конкурировать, — сказала Елизавета Туктамышева в интервью Okko.