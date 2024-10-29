Марк Кондратюк: «У меня были сомнения, что я смогу кататься так же, как в олимпийский сезон. Очень счастлив, что удалось не просто вернуться на тот же уровень, а пойти дальше»

Я не знаю, что будет завтра. Может, будет хуже. Может, будет лучше. Я не знаю. Но сегодня и на контрольных прокатах, и, дай бог, еще когда-нибудь, я просто счастлив, что это есть в моей жизни и это продолжается. И надеюсь, будет продолжаться максимально долго", — сказал Кондратюк.