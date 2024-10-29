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Савосин о серебре Гран-при: «Я сдерживал слезы, потому что мне достаточно тяжело дались эти соревнования. Немножко на эмоции пробило»

Ранее фигурист занял второе место на этапе Гран-при России в Магнитогорске.

Источник: Sports

— Что с настроением у тебя было в «кисс энд край»?

— Я сдерживал слезы, потому что мне достаточно тяжело дались эти соревнования. Поэтому немножко на эмоции пробило.

— А чего такое?

— Ну, сложно… Я знал, как ребята проехали, к сожалению. Это давило. Плюс ко всему, начал программу с неудачного прыжка, а для меня это, к сожалению, обычно плохо. Мне очень тяжело после этого собраться. Было много сложных для меня вещей, с которыми мне удалось справиться, — сказал Савосин, отвечая на вопросы Алины Загитовой в ее влоге для Первого канала.