Савосин о серебре Гран-при: «Я сдерживал слезы, потому что мне достаточно тяжело дались эти соревнования. Немножко на эмоции пробило»

— Ну, сложно… Я знал, как ребята проехали, к сожалению. Это давило. Плюс ко всему, начал программу с неудачного прыжка, а для меня это, к сожалению, обычно плохо. Мне очень тяжело после этого собраться. Было много сложных для меня вещей, с которыми мне удалось справиться, — сказал Савосин, отвечая на вопросы Алины Загитовой в ее влоге для Первого канала.