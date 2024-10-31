Ягудин о женском катании: «Не думаю, что спад пошел из-за того, что ISU повысили возраст. Когда нет международных соревнований, это не должно сказываться»

— Это нормальное стечение обстоятельств, ты не можешь постоянно лидировать. Мы видели — Урманов, Кулик, Петренко, Ягудин, Плющенко, потом опять Плющенко — интересно было, а где наши девочки были?
Потом в какой-то момент поменялось: Липницкая, Туктамышева, Загитова, Медведева, Щербакова, Трусова, Косторная и так далее. Я не думаю, что спад пошел из-за того, что ISU повысили возраст (Международный союз конькобежцев повысил возрастной ценз до 17 лет для участия во взрослых соревнованиях — Спортс«“), потому что когда нет международных соревнований, это не должно сказываться.
Есть и Базылюк, Костылева и другие. Посмотрим, как сложится сезон.
— Верите, что кто-то до Милана (Олимпиады-2026 — Спортс«“) доедет?
— Я вообще оптимист. Много статей прочитал: в зимних видах спорта более жесткие к нам, мы видим это по лыжам и биатлону и так далее. Летние — более лояльные. Скажется ли это — не знаю. Потому что норвежцы и финны могут какой-нибудь бойкот устроить, и тогда мировое сообщество потеряет большой пласт крутых лыжников и биатлонистов.
Но очень хочется, хотя бы по одной квоте! Я не особо верю, но очень хочу — как и многие. Не особо верю, потому что это позиция многих зимних видов спорта, — сказал олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Ягудин.
Российские фигуристы не допускаются до турниров под эгидой ISU с 2022 года.