Ягудин о женском катании: «Не думаю, что спад пошел из-за того, что ISU повысили возраст. Когда нет международных соревнований, это не должно сказываться»

— Я вообще оптимист. Много статей прочитал: в зимних видах спорта более жесткие к нам, мы видим это по лыжам и биатлону и так далее. Летние — более лояльные. Скажется ли это — не знаю. Потому что норвежцы и финны могут какой-нибудь бойкот устроить, и тогда мировое сообщество потеряет большой пласт крутых лыжников и биатлонистов.