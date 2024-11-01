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Туктамышева о показательных номерах: «Когда делаю выбор в пользу эпатажных, понимаю, что будет много критики. Может, раньше задевало, теперь держусь»

— Насколько жесткая конкуренция в спорте?

Источник: Sports

— Редко бывает, когда есть один суперочевидный лидер, когда у него нет конкурентов и ему легко выигрывать. Конкуренция серьезная почти всегда. Может, в парном есть небольшой разрыв. А так, всегда очень зрелищные соревнования в России.

В последние сезоны были запоминающиеся образы с показательными выступлениями. На соревнованиях пыталась одеваться комфортно. Делали нормальные, фигурнокатательные платья без оголенности. На показательных можно зажечь и показать что‑то новое.

— Как относитесь к критике?

— Это ожидаемо. Всегда знаю, за что может прилететь. Когда делаю выбор в пользу эпатажных показательных, понимаю, что будет много критики. В целом спокойно реагирую. Может, раньше задевало, теперь держусь, — сказала чемпионка мира 2015 года Туктамышева.