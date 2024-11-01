Туктамышева о показательных номерах: «Когда делаю выбор в пользу эпатажных, понимаю, что будет много критики. Может, раньше задевало, теперь держусь»

— Редко бывает, когда есть один суперочевидный лидер, когда у него нет конкурентов и ему легко выигрывать. Конкуренция серьезная почти всегда. Может, в парном есть небольшой разрыв. А так, всегда очень зрелищные соревнования в России.
В последние сезоны были запоминающиеся образы с показательными выступлениями. На соревнованиях пыталась одеваться комфортно. Делали нормальные, фигурнокатательные платья без оголенности. На показательных можно зажечь и показать что‑то новое.
— Как относитесь к критике?
— Это ожидаемо. Всегда знаю, за что может прилететь. Когда делаю выбор в пользу эпатажных показательных, понимаю, что будет много критики. В целом спокойно реагирую. Может, раньше задевало, теперь держусь, — сказала чемпионка мира 2015 года Туктамышева.