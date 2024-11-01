Глеб Лутфуллин: «С Туктамышевой на тренировках весело. Душевная атмосфера, какая-то родная, у нас очень семейный и добрый тренерский штаб»

Мне это нравится, но и в шоу буду рад выступить, и самому тренироваться еще хочется. У меня сейчас все эти три сферы взаимосвязаны, потому что я еще действующий спортсмен, когда закончу со спортом, будет видно, — сказал Лутфуллин.