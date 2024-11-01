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Глеб Лутфуллин: «С Туктамышевой на тренировках весело. Душевная атмосфера, какая-то родная, у нас очень семейный и добрый тренерский штаб»

— Туктамышева была с тобой и Алексеем Николаевичем [Мишиным] на Мемориале Панина. Она участвует в тренировках?

— Она принимает участие в тренировках. Конечно, я прислушиваюсь к ее советам, к советам Алексея Николаевича. Их советы бывают схожи, интересное получается трио, интересно работать с Елизаветой.

Результат нашей с ней работы, я думаю, видно было на Мемориале Панина, очень хороший результат, ха-ха. Если серьезно, то, конечно, результат есть, мы с ней работали и в Кисловодске на сборах, и в Питере.

Колоссальная работа была проведена над программами, прыжками, поэтому виден результат. Конечно, приятно, когда она присутствует на льду.

— Когда Елизавета на тренировках, какая атмосфера царит?

— С Лизой очень весело. Душевная атмосфера, какая-то родная, приятная, у нас очень семейный и добрый тренерский штаб.

— В недавнем интервью Елизавета сказала, что с финансовой точки зрения шоу выгоднее, чем тренерство. А на твой взгляд?

— Тренерство в плане финансов — это на долгую перспективу, а шоу — моментальный заработок, а в остальном — это все разные вещи. В дальнейшем я хочу развиваться в тренерстве, я сейчас получаю тренерское образование.

Мне это нравится, но и в шоу буду рад выступить, и самому тренироваться еще хочется. У меня сейчас все эти три сферы взаимосвязаны, потому что я еще действующий спортсмен, когда закончу со спортом, будет видно, — сказал Лутфуллин.