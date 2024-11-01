«Я русская, почему бы и нет». Выступающая за Францию россиянка о выборе в качестве музыки легендарного «Распутина»

В пятницу Лопарева и Бриссо выступили с ритм-танцем на Гран-при Франции. Фигуристы набрали 77,75 балла и идут на 2-м месте, проигрывая 4,45 балла итальянцам Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.
«Изначально мы хотели кататься под что-то из Бриджит Бардо, но среди ее песен не оказалось того, что нас бы достаточно вдохновляло. Тогда Ромен (Агеноэр, хореограф. — Sport24) предложил этот фрагмент. Мы знаем, что это немного рискованно, но я русская, так почему бы и нет. И, кажется, людям пока это нравится», — приводит слова Лопаревой Golden Skate.