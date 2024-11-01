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«Я русская, почему бы и нет». Выступающая за Францию россиянка о выборе в качестве музыки легендарного «Распутина»

Бывшая российская фигуристка Евгения Лопарева, которая выступает в танцах на льду за Францию с Жоффре Бриссо, объяснила, почему их дуэт выбрал для ритм-танца на сезон-2024/25 легендарный хит Rasputin в исполнении группы Boney M.

Источник: Getty Images

В пятницу Лопарева и Бриссо выступили с ритм-танцем на Гран-при Франции. Фигуристы набрали 77,75 балла и идут на 2-м месте, проигрывая 4,45 балла итальянцам Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

«Изначально мы хотели кататься под что-то из Бриджит Бардо, но среди ее песен не оказалось того, что нас бы достаточно вдохновляло. Тогда Ромен (Агеноэр, хореограф. — Sport24) предложил этот фрагмент. Мы знаем, что это немного рискованно, но я русская, так почему бы и нет. И, кажется, людям пока это нравится», — приводит слова Лопаревой Golden Skate.