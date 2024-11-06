Медведева о юбилейном шоу: «Уже почти все готово. Делаем все возможное, чтобы приблизиться к солд-ауту, что бы это ни значило»

Интересно посмотреть, что получится из всего задуманного. Вам будет казаться, что я постоянно нахожусь рядом с вами. Мы создадим новую реальность, в которой меня частично заменит виртуальная Женя Медведева. На льду и на экранах появится мой цифровой портрет, созданный при помощи технологий. В то же время всем будет слышен мой голос, обработанный искусственным интеллектом.