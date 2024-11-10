Гран-при Японии. Сакамото, Мияхара, Чок и Бейтс, Кагияма, Браун, Метелкина и Берулава выступят с показательными номерами

4-й этап.
NHK Trophy.
Токио, Япония.
Показательные выступления.
Начало — 7:00 по московскому времени, прямая трансляция — на Okko.
Первое отделение.
1. Юна Аоки (Япония).
2. Элли Кам — Дэнни О’Ши (США).
3. Даниэль Грассль (Италия).
4. Утана Йошида — Масая Морита (Япония).
5. Алиса Лью (США).
6. Као Миура (Япония).
7. Юна Нагаока — Сумитада Моригути (Япония).
8. Ви Со Ен (Южная Корея).
9. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США).
10. Кейдзи Танака (Япония).
Второе отделение.
11. Тацуя Цубои (Япония).
12. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва).
13. Моне Чиба (Япония).
14. Джейсон Браун (США).
15. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония).
16. Сатоко Мияхара (Япония).
17. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США).
18. Юма Кагияма (Япония).
19. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия).
20. Каори Сакамото (Япония).