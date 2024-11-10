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Гран-при Японии. Сакамото, Мияхара, Чок и Бейтс, Кагияма, Браун, Метелкина и Берулава выступят с показательными номерами

Гран-при по фигурному катанию.

4-й этап.

NHK Trophy.

Токио, Япония.

Показательные выступления.

Начало — 7:00 по московскому времени, прямая трансляция — на Okko.

Первое отделение.

1. Юна Аоки (Япония).

2. Элли Кам — Дэнни О’Ши (США).

3. Даниэль Грассль (Италия).

4. Утана Йошида — Масая Морита (Япония).

5. Алиса Лью (США).

6. Као Миура (Япония).

7. Юна Нагаока — Сумитада Моригути (Япония).

8. Ви Со Ен (Южная Корея).

9. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США).

10. Кейдзи Танака (Япония).

Второе отделение.

11. Тацуя Цубои (Япония).

12. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва).

13. Моне Чиба (Япония).

14. Джейсон Браун (США).

15. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония).

16. Сатоко Мияхара (Япония).

17. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США).

18. Юма Кагияма (Япония).

19. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия).

20. Каори Сакамото (Япония).