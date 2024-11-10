Даниил Самсонов: «У меня есть проблемы в плане выступления на соревнованиях, чуть начинаю нервничать. Недоволен, что прыжки получились такие грязные»

Но, конечно же, недоволен, что получились прыжки такие грязные. У меня один четверной всего, каскад 3−3 во второй половине. И я все время делаю ставку на чистое катание, чтобы были большие плюсики за прыжки. Но сегодня (9 ноября — Спортс«“) как раз наоборот, не было больших плюсов, — сказал Самсонов во влоге Алины Загитовой на Первом канале.