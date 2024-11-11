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«В этом жанре Медведева свою заклятую подругу Загитову сильно обгоняет». Собчак о просмотрах интервью

В ноябре Собчак выпустила интервью с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Медведевой. Ранее Надежда Стрелец опубликовала интервью с олимпийской чемпионкой Загитовой.

Источник: Спортс"

На данный момент они набрали на ютубе 1,7 млн и 1,4 млн просмотров соответственно.

"А интервью с фигуристкой Медведевой набрало уже 1,7 млн просмотров за 6 дней! И в этом жанре Медведева свою заклятую подругу Загитову сильно обгоняет).

Ну и вообще, люблю такие ситуации — ведь зритель всегда выигрывает от здоровой конкуренции, а заодно сам может сравнить, кто делает более качественный и интересный контент ???", — написала журналистка Собчак в своем телеграм-канале.

«Я не извинилась перед Тутберидзе. Она передо мной тоже. Мы сильные и гордые». Медведева у Собчак.

Загитова выговорилась: слезы из-за «безызбежно», игнор от Медведевой, ошибка с грантом на 75 млн.