«В этом жанре Медведева свою заклятую подругу Загитову сильно обгоняет». Собчак о просмотрах интервью

На данный момент они набрали на ютубе 1,7 млн и 1,4 млн просмотров соответственно.
"А интервью с фигуристкой Медведевой набрало уже 1,7 млн просмотров за 6 дней! И в этом жанре Медведева свою заклятую подругу Загитову сильно обгоняет).
Ну и вообще, люблю такие ситуации — ведь зритель всегда выигрывает от здоровой конкуренции, а заодно сам может сравнить, кто делает более качественный и интересный контент ???", — написала журналистка Собчак в своем телеграм-канале.
«Я не извинилась перед Тутберидзе. Она передо мной тоже. Мы сильные и гордые». Медведева у Собчак.
Загитова выговорилась: слезы из-за «безызбежно», игнор от Медведевой, ошибка с грантом на 75 млн.