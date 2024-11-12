Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Загитова о занятиях в свободное время: «Читаю книги, хожу на восстанавливающие процедуры»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию дала интервью журналу Happy Kids.

— Что тебе больше всего нравится в профессии журналиста и ведущей?

— То, что ты можешь попробовать что-то новое, самореализоваться. Еще мне нравится сама атмосфера съемок, когда стоит много камер, микрофоны, свет, и как происходит сам процесс.

— Есть ли какие-то увлечения или занятия, которые помогают тебе расслабиться и восстановить силы в свободное время?

— Читаю книги и хожу на восстанавливающие процедуры.

— Какие у тебя планы на будущее? Хочешь ли ты вернуться в спорт или сосредоточиться на других аспектах своей карьеры?

— Я живу моментом, здесь и сейчас. Не люблю загадывать на будущее, делаю то, что мне нравится. У меня нет цели, есть путь. Спорт присутствует в моей жизни по сей день, — ответила Загитова.