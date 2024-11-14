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Роднина о Глушенкове: «Сказал про пиво — его запомнили, а я как игрока и не помню. Спортивная журналистика свелась к тому, у кого какой гонорар, кто что сказал и какие скандальчики подогреть&ra

Ранее полузащитник «Зенита» рассказал: «Пивка, два по 0,5 после игры — классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?».
Источник: Спортс"

"Я очень не люблю комментировать слова каких-то спортсменов, потому что, к сожалению, вся наша спортивная журналистика свелась к обсуждению того, у кого какой гонорар, кто что сказал и какие еще скандальчики можно подогреть.

Я из того поколения, когда спортивная журналистика писала замечательные материалы и оценку спорта, действий, поступков. Я все время вспоминаю, как писала свою первую кандидатскую работу об олимпийском движении.

Я не была на Олимпиаде 1960 или 1964 годов, но, когда читала материалы, у меня была полная картинка того, как проходили состязания, какое напряжение, что было нового, что ждали. Теперь — только баллы, очки, гонорары, скандалы.

Сами слова Глушенкова оставлю без комментариев. Но, наверное, это не вопрос того, какая у тебя профессия. Скорее — какое у тебя воспитание, образование, цели в жизни.

Он сказал про пиво — вы его все запомнили, а я как игрока и не помню", — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.