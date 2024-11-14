Софья Чаплыгина: «В детстве болела за Медведеву. Больше всего эмоций у меня вызывала программа “Анна Каренина”

— В детстве я болела за Женю Медведеву. Я восхищалась не только ее внешностью, но и катанием. Многие нравились из иностранных фигуристок — Мэрайя Белл, Грейси Голд, Каролина Костнер. У нас дома есть записи с разных соревнований, смотрела и восхищалась.
— Есть ли любимая программа Жени Медведевой?
— Таких программ много, но больше всего эмоций у меня вызывала «Анна Каренина». Тяжеловато было переварить то, что случилось с ней в Пхенчхане. Смотрела и болела за нее: «Давай, давай, давай». Ой все, растрогалось воспоминаниями.
— Виделась потом с ней лично?
— Лично пообщаться с ней не удалось. А так, бывало, пересекались. Не знаю, как ведут себя другие, но я стесняюсь подходить… Да-да, поток мыслей социофоба «би лайк», — сказала Чаплыгина.