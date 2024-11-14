Софья Чаплыгина: «В детстве болела за Медведеву. Больше всего эмоций у меня вызывала программа “Анна Каренина”

— Таких программ много, но больше всего эмоций у меня вызывала «Анна Каренина». Тяжеловато было переварить то, что случилось с ней в Пхенчхане. Смотрела и болела за нее: «Давай, давай, давай». Ой все, растрогалось воспоминаниями.