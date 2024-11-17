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Tallinn Trophy. Лопарева и Бриссо, Братти и Сомервилль, Мразкова и Мразек представят произвольные танцы

Соревнования пройдут 17 ноября.

Источник: Спортс"

ISU Challenger.

Tallinn Trophy.

Таллин, Эстония.

Танцы на льду.

Произвольный танец.

Начало — 12:05 по московскому времени.

Первая разминка.

1. София Довгаль — Виктор Кулеша (Польша).

2. Карла Мария Карл — Кай Хоферихтер (Германия).

3. Паулина Раманаускайте — Дейвидас Кизала (Литва).

4. Лу Терро — Ноэ Перрон (Франция).

Вторая разминка.

5. Лили Хенсен — Нейтан Ликерс (Канада).

6. Кэролайн Сусиc — Шейн Фирус (Ирландия).

7. София Валь — Асаф Казимов (Испания).

8. Виктория Манни — Карло Ретлисбергер (Италия).

9. Катарина Вольфкостин — Димитри Царевски (США).

Третья разминка.

10. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия).

11. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада).

12. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия).

13. Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США).

14. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).

После ритм-танца.

1. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 78,93.

2. Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США) — 75,37.

3. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) — 75,15.

4. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада) — 75,05.

5. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия) — 70,84.

6. Катарина Вольфкостин — Димитри Царевски (США) — 69,28.

7. Виктория Манни — Карло Ретлисбергер (Италия) — 67,45.

8. София Валь — Асаф Казимов (Испания) — 66,67.

9. Кэролайн Сусиc — Шейн Фирус (Ирландия) — 66,26.

10. Лили Хенсен — Нейтан Ликерс (Канада) — 65,85.

11. Лу Терро — Ноэ Перрон (Франция) — 62,04.

12. Паулина Раманаускайте — Дейвидас Кизала (Литва) — 60,02.

13. Карла Мария Карл — Кай Хоферихтер (Германия) — 59,13.

14. София Довгаль — Виктор Кулеша (Польша) — 53,67.