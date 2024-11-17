Tallinn Trophy. Лопарева и Бриссо, Братти и Сомервилль, Мразкова и Мразек представят произвольные танцы

ISU Challenger.
Tallinn Trophy.
Таллин, Эстония.
Танцы на льду.
Произвольный танец.
Начало — 12:05 по московскому времени.
Первая разминка.
1. София Довгаль — Виктор Кулеша (Польша).
2. Карла Мария Карл — Кай Хоферихтер (Германия).
3. Паулина Раманаускайте — Дейвидас Кизала (Литва).
4. Лу Терро — Ноэ Перрон (Франция).
Вторая разминка.
5. Лили Хенсен — Нейтан Ликерс (Канада).
6. Кэролайн Сусиc — Шейн Фирус (Ирландия).
7. София Валь — Асаф Казимов (Испания).
8. Виктория Манни — Карло Ретлисбергер (Италия).
9. Катарина Вольфкостин — Димитри Царевски (США).
Третья разминка.
10. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия).
11. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада).
12. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия).
13. Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США).
14. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).
После ритм-танца.
1. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 78,93.
2. Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США) — 75,37.
3. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) — 75,15.
4. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада) — 75,05.
5. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия) — 70,84.
6. Катарина Вольфкостин — Димитри Царевски (США) — 69,28.
7. Виктория Манни — Карло Ретлисбергер (Италия) — 67,45.
8. София Валь — Асаф Казимов (Испания) — 66,67.
9. Кэролайн Сусиc — Шейн Фирус (Ирландия) — 66,26.
10. Лили Хенсен — Нейтан Ликерс (Канада) — 65,85.
11. Лу Терро — Ноэ Перрон (Франция) — 62,04.
12. Паулина Раманаускайте — Дейвидас Кизала (Литва) — 60,02.
13. Карла Мария Карл — Кай Хоферихтер (Германия) — 59,13.
14. София Довгаль — Виктор Кулеша (Польша) — 53,67.