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«Аделия после разминки была очень веселой. Обычно это к не очень хорошему прокату». Загитова сняла влог на Гран-при в Москве

"Аделия (Петросян) после шестиминутки была очень веселой. Обычно это к не очень хорошему прокату.
Источник: Спортс"

Но, я думаю, что она просто так настраивается", — сказала Загитова во время проката Петросян, за который та получила 86,37 балла.

— Ты сегодня была спокойная, даже в какой-то момент очень веселая.

— Работаю над собой. Стараюсь негативные и волнительные мысли от себя отталкивать, пытаюсь более радостно настроиться.

— Ты очень эмоциональный человек.

— Мне такое состояние может и помочь где-то, больше адреналина бывает, больше сил прибавляется. А если у меня плохое настроение, то все рушится вокруг, и я тоже могу что-нибудь сокрушить.

— Ты работаешь как-то (над психологией) или тебе кто-то помогает?

— Пока только сама. Еще подумаю насчет чьей-то помощи. Но сейчас вроде получше стало, получается, — сказала Петросян Загитовой в интервью.

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