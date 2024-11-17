Фигуристка Петросян выиграла этап Гран-при России в Москве

Петросян 17 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России. Также спортсменка становилась призером юниорских этапов международной серии Гран-при. В текущем сезоне Петросян побеждала на этапе Гран-при в Казани.