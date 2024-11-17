Фигуристка Петросян выиграла этап Гран-при России в Москве

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Аделия Петросян одержала победу на четвертом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Москве.
На счету Петросян 251,57 балла (86,37 балла за короткую программу + 165,20 балла за произвольную программу). Второе место заняла Дарья Садкова (224,93; 71,59 + 153,34). Тройку лучших замкнула Ксения Гущина (212,79; 71,02 + 141,77).
Петросян 17 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России. Также спортсменка становилась призером юниорских этапов международной серии Гран-при. В текущем сезоне Петросян побеждала на этапе Гран-при в Казани.
Московский этап завершится 17 ноября. Соревновательная часть следующего этапа пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 22 ноября.