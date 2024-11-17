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«Спорить будет невыгодно, каждое соревнование буду сидеть в шубе». Глейхенгауз о пари с Загитовой

Ранее хореограф заключил пари с олимпийской чемпионкой: если фигуристка Дарья Садкова из группы Этери Тутберидзе чисто откатает программу, то Глейхенгауз наденет шубу Загитовой.
Источник: Спортс"

После короткой программы на этапе Гран-при России в Москве он выполнил условия спора.

— Как вам шуба Алины?

— Наш спор был еще в Казани. В этот раз я был не готов к продолжению. В тот раз я сам предложил. Даша Садкова тогда не дожала.

— Есть ли желание поспорить на что‑то еще в будущем?

— На этих соревнованиях Даша была уже увереннее. Хочется верить, что она будет стабильнее выступать. Спорить будет невыгодно, каждое соревнование буду сидеть в шубе, — сказал Глейхенгауз.

Загитова ворвалась в эфир Первого канала, сняв шубу и отдав тренеру — это итог их спора.