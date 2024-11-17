Медведева об игре за «Динамо» против «Амкала»: «Мне никто ничего не объяснил, сказали: “Иди играй”. С микрофоном и камерой привычнее. Пойдем с командой катать произвольную в след

— Просто что‑то новое, какая‑то новая яркая краска в моей жизни. Я стесняюсь жутко, мне ужасно некомфортно, но от этого прикольно. Ну вы серьезно? Я футболистка? Я только со стороны могу наблюдать за этим. А так, конечно, я лучше сбоку постою. С микрофоном и камерой привычнее. — Были советы и подсказки?