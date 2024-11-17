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Личка о Медведевой: «Один пас, стопроцентная успешность. Наши показатели в передачах были слабыми, нужно пасовать как Женя»

Бело-голубые уступили медиафутбольному «Амкалу» в шоу-матче Winline сквозь вселенные (2:3).
Источник: Спортс"

За «Динамо» против «Амкала» сыграла двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, а также актер Павел Деревянко.

"Выступление Медведевой? Хороший перформанс, один пас, успешный пас, стопроцентная успешность.

Это хорошо, потому что наши показатели в передачах были слабыми, нужно давать пасы как Женя.

Павел Деревянко тоже хорошо [сыграл], бегал, старался«, — сказал главный тренер “Динамо”.

Евгения Медведева сыграла за «Динамо» с «Амкалом». Она получила капитанскую повязку после выхода на замену.