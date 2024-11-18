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Раскритикованная Тарасовой за провальный прокат Валя Карнавал не смогла сдержать слез: фото

Блогерша, певица и актриса Валя Карнавал не смогла сдержать слез во время съемок очередного выпуска шоу «Ледниковый период».

Карнавал выступает в паре с олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым. В понедельник они показали номер в образе героев сериала «Уэнсдей», во время которого Валя допустила несколько ошибок. Входящая в состав жюри заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала номер, заявив, что он ей не понравился, и сказала, что, кроме спотыканий, участники ничего не показали. После оценок судей по лицу Карнавал покатились слезы.

«Сказать нечего. Я действительно боролись до конца (плачет). После первой неудачи пыталась собраться, клянусь вам. Ноги были без контроля. Мы делаем эти беговые по 6 часов на тренировках… Но сегодня была борьба. Учиться чему-то новому очень сложно. У всех бывают неудачи. Спасибо сегодняшнему дню за эту неудачу», — сказала Карнавал, слова которой передает корреспондент Sport24 Константин Лесик.