Раскритикованная Тарасовой за провальный прокат Валя Карнавал не смогла сдержать слез: фото

Карнавал выступает в паре с олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым. В понедельник они показали номер в образе героев сериала «Уэнсдей», во время которого Валя допустила несколько ошибок. Входящая в состав жюри заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала номер, заявив, что он ей не понравился, и сказала, что, кроме спотыканий, участники ничего не показали. После оценок судей по лицу Карнавал покатились слезы.