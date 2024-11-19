Погорилая о шоу Медведевой: «Женя создала группу и написала нам с Леной Радионовой. Сначала у нас было подозрение, что это мошенническая разводка»

— Это была целая история. Женя, когда мы с ней переписывались, спросила: «Можешь надеть на шоу платье, в котором катала “Шахерезаду”? С теми же словами она обратилась и к Лене. Когда мы начали это обсуждать, я даже сказала: если мы в те свои костюмы влезем, это уже будет фурор. Все-таки девять лет прошло, плюс мы с Леной полгода как родили детей — я вторую дочку, она первую.