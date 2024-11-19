Погорилая о соперничестве с Медведевой: «У нас была грызня на льду, но вне льда мы смеялись, общались, переписывались, то есть у нас были абсолютно нормальные отношения»

— Понятно, что все люди разные, но лично мне не было сложно в этом отношении. С той же Женькой мы тренировались на одном катке, постоянно друг друга видели, возможно, поэтому соперничества вне соревнований вообще не ощущалось. Я и с Юлей Липницкой в прекрасных отношениях была. На юниорском чемпионате мира в Милане мы даже по городу гуляли вместе. Перегрызть сопернику глотку за бортом, испортить кому-то коньки —такого вообще в наши времена не припомню.