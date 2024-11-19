Мишин о Медведевой: «Замечательная спортивная карьера. У Жени есть все для успеха в медийной сфере, есть определенный талант»

О своих впечатлениях от Медведевой на льду, может быть, не смогу так ярко сказать. Помню, что моя супруга Татьяна когда-то говорила: «Ты посмотри, в Москве появилась какая-то девочка с армянской фамилией (Бабасян, фамилия фигуристки при рождении — Спортс»") — она исключительно талантлива.