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Мишин о Медведевой: «Замечательная спортивная карьера. У Жени есть все для успеха в медийной сфере, есть определенный талант»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин поздравил с 25-летием двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву.

Источник: Sports.Ru

19 ноября двукратной чемпионке мира по фигурному катания Медведевой исполнилось 25 лет.

"У Медведевой замечательная спортивная карьера, у нее есть определенный талант в медийной сфере. У Жени есть все для успеха в этой сфере. Я бы пожелал ей простого человеческого счастья.

О своих впечатлениях от Медведевой на льду, может быть, не смогу так ярко сказать. Помню, что моя супруга Татьяна когда-то говорила: «Ты посмотри, в Москве появилась какая-то девочка с армянской фамилией (Бабасян, фамилия фигуристки при рождении — Спортс»") — она исключительно талантлива.

Моя жена с восторгом отзывалась о Медведевой и говорила, что таких талантливых еще не было. Вот этим штрихом Женя мне и запомнилась", — сказал заслуженный тренер России Мишин.