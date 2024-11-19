Мишин о Медведевой: «Замечательная спортивная карьера. У Жени есть все для успеха в медийной сфере, есть определенный талант»

19 ноября двукратной чемпионке мира по фигурному катания Медведевой исполнилось 25 лет.
"У Медведевой замечательная спортивная карьера, у нее есть определенный талант в медийной сфере. У Жени есть все для успеха в этой сфере. Я бы пожелал ей простого человеческого счастья.
О своих впечатлениях от Медведевой на льду, может быть, не смогу так ярко сказать. Помню, что моя супруга Татьяна когда-то говорила: «Ты посмотри, в Москве появилась какая-то девочка с армянской фамилией (Бабасян, фамилия фигуристки при рождении — Спортс»") — она исключительно талантлива.
Моя жена с восторгом отзывалась о Медведевой и говорила, что таких талантливых еще не было. Вот этим штрихом Женя мне и запомнилась", — сказал заслуженный тренер России Мишин.