Тарасова о Туктамышевой на «Ледниковом периоде: “Благодаря новым образам случилось открытие новой звезды. Если бы она была такая в спорте, была бы чемпионкой-чемпионкой-чемпионкой”

"Я не ожидала, что Лиза может все. Столько лет в спорте, столько программ, и никто ей не предложил новых партий — она всегда катала Лизу. Это было уже немного скучно.
Здесь же, благодаря программам Ильи Авербуха и новым образам, случилось открытие новой звезды. Если бы она была такая в спорте, она была бы чемпионкой-чемпионкой-чемпионкой. Выиграла бы все международные соревнования", — сказала Тарасова.
Туктамышевой 27 лет, она чемпионка мира и Европы 2015 года, чемпионка России-2013. Осенью 2023 года фигуристка приостановила спортивную карьеру.