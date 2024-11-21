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Загитова о Медведевой в роли ведущей «Ледникового периода»: «Не согласна с формулировкой, что меня “заменили”. Желаю этому проекту процветания»

Ведущими нового сезона шоу «Ледниковый период» стали Евгения Медведева и Алексей Ягудин.
Источник: Sports.Ru

— Немножечко острый вопрос. Вы вели одно телешоу — «Ледниковый период». Два или три года…

— Три.

— Три года. А сейчас вы ушли из него. Я всякие сплетни читаю в интернете. Вас же заменила Евгения. И там сразу — конкуренция! Что вы вообще об этом думаете? Может, вы видели уже Евгению в роли ведущей? И вообще, как вы к этому относитесь? Развейте слухи, так сказать.

— Я очень благодарна этому телепроекту за тот опыт, который он мне дал. Действительно, взять девушку, у которой практически нет опыта в телевидении, это огромный риск для них в какой-то степени. Но они это сделали, дали мне шанс, за что я им благодарна.

И немного не согласна с вашей формулировкой — заменили. Наша жизнь — она такая, очень интересная, и не знаешь, что может быть завтра. Поэтому тут даже не могу на это ответить. Желаю этому проекту процветания и больших-больших… просмотров, успехов, — сказала Алина Загитова.