Загитова о Медведевой в роли ведущей «Ледникового периода»: «Не согласна с формулировкой, что меня “заменили”. Желаю этому проекту процветания»

— Три года. А сейчас вы ушли из него. Я всякие сплетни читаю в интернете. Вас же заменила Евгения. И там сразу — конкуренция! Что вы вообще об этом думаете? Может, вы видели уже Евгению в роли ведущей? И вообще, как вы к этому относитесь? Развейте слухи, так сказать.