Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарасова о Медведевой и Загитовой в роли ведущих: «Женю оценю хорошо. У Алины в начале была неуверенность, но она у нее ушла»

Евгения Медведева стала ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период», Алина Загитова вела этот проект с 2020-го по 2023 год.

Источник: Sports

"Ведущую Евгению Медведеву оценю хорошо. Ей нравится, у нее все получается. Женя хорошо и свободно чувствует себя в этой роли. Сравнить ее с Загитовой? Не отношусь к тем многим, кто их сравнивает. Это не соревнование.

Если говорить про ведущую Загитову, то мне кажется, она с собой справилась. В самом начале у Алины была некоторая неуверенность, что бывает абсолютно у любого человека. Она у нее ушла, и теперь Загитова тоже хорошо ведет.

Вообще такая профессия для фигуристок важна. Все будут читать и развиваться. Это позволит быть грамотным человеком", — сказала Тарасова.