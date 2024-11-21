Великая чемпионка из Китая к 30 годам вернулась с неизвестным парнем. Чего от них ждать?

И хотя ровно в том же интервью была и другая важная фраза — мысли о том, чтобы стать хореографом — очевидно, что и крест на собственных выступлениях Суй не ставила. Другое дело, что в парном катании не всё зависит от тебя: здесь важно желание обоих фигуристов. Цун в это же время стал членом технического комитета ISU, так что мысли вернуться на лёд если и возникали, то к тому моменту уже явно были отброшены.