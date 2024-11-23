Акатьева о Гран-при в Красноярске: «Тутберидзе сказала, что эмоциональности очень не хватило, что я с каменным лицом катала. Над этим нужно прям работать»

— Много чего. В основном ошибки были в короткой — естественно, обсуждение. И по программе много чего, где-то эмоций добавить. Она сказала, что эмоциональности очень не хватило, что я с каменным лицом катала. И нужно над этим прям работать, — сказала Акатьева во влоге Алины Загитовой на Первом канале.