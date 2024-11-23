Акатьева о Гран-при в Красноярске: «Тутберидзе сказала, что эмоциональности очень не хватило, что я с каменным лицом катала. Над этим нужно прям работать»

— Когда спортсмен выходит на первую тренировку соревнований, первый день тренировочный, он очень сильно волнуется. Это я сказала по себе, у тебя какие ощущения?
— Здесь было поспокойнее, но все равно в момент проката меня немного… Хотя по факту нечего волноваться, сегодня точно. Обычная тренировка — я старалась себя так настраивать. Но, видимо, над этим еще нужно поработать.
Это скорее какая-то эмоциональная ситуация, что мне нужно привыкнуть к вот этому волнению, чтобы я могла даже в таком состоянии показывать результат.
— Что сказала Этери Георгиевна (Тутберидзе) после первого этапа твоего?
— Много чего. В основном ошибки были в короткой — естественно, обсуждение. И по программе много чего, где-то эмоций добавить. Она сказала, что эмоциональности очень не хватило, что я с каменным лицом катала. И нужно над этим прям работать, — сказала Акатьева во влоге Алины Загитовой на Первом канале.