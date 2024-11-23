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Акатьева о Гран-при в Красноярске: «Тутберидзе сказала, что эмоциональности очень не хватило, что я с каменным лицом катала. Над этим нужно прям работать»

23 ноября чемпионка России по фигурному катанию выступит с короткой программой на этапе Гран-при страны в Санкт-Петербурге. Ранее она взяла бронзу на этапе в Красноярске.

Источник: Sports

— Когда спортсмен выходит на первую тренировку соревнований, первый день тренировочный, он очень сильно волнуется. Это я сказала по себе, у тебя какие ощущения?

— Здесь было поспокойнее, но все равно в момент проката меня немного… Хотя по факту нечего волноваться, сегодня точно. Обычная тренировка — я старалась себя так настраивать. Но, видимо, над этим еще нужно поработать.

Это скорее какая-то эмоциональная ситуация, что мне нужно привыкнуть к вот этому волнению, чтобы я могла даже в таком состоянии показывать результат.

— Что сказала Этери Георгиевна (Тутберидзе) после первого этапа твоего?

— Много чего. В основном ошибки были в короткой — естественно, обсуждение. И по программе много чего, где-то эмоций добавить. Она сказала, что эмоциональности очень не хватило, что я с каменным лицом катала. И нужно над этим прям работать, — сказала Акатьева во влоге Алины Загитовой на Первом канале.