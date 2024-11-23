Акатьева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Софья Акатьева выиграла короткую программу на пятом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.
Акатьева набрала 75,54 балла. Второе место занимает Алина Горбачева (71,32), третьей идет Веронияка Яметова (71,16).
Акатьевой 17 лет. На ее счету победа на чемпионате России, две золотые медали этапов юниорской серии Гран-при. Фигуристка дважды побеждала в финале Кубка России среди юниоров и дважды — на первенстве России среди юниоров. Прошедший сезон спортсменка полностью пропустила.
Произвольную программу одиночницы представят 24 ноября.