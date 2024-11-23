Акатьева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Петербурге

Акатьевой 17 лет. На ее счету победа на чемпионате России, две золотые медали этапов юниорской серии Гран-при. Фигуристка дважды побеждала в финале Кубка России среди юниоров и дважды — на первенстве России среди юниоров. Прошедший сезон спортсменка полностью пропустила.