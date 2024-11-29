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Роднина о россиянах на ЧМ по плаванию: «Если есть возможность выступать — надо пользоваться. Мы шаг за шагом возвращаемся в международную структуру»

Источник: Sports.Ru

10−15 декабря в Будапеште пройдет чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Россияне выступят в нейтральном статусе.

— Рады, что россияне смогут принять участие в чемпионате мира по плаванию?

— Мы рады за любого спортсмена, если у него есть возможность показать свой результат на международном турнире. В этом спорт и заключаются. Других чувств, кроме радости, у меня быть не может.

Если есть возможность выступать, побеждать — надо ей пользоваться. Потому что это тот самый случай, когда мы шаг за шагом возвращаемся в международную спортивную структуру, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.