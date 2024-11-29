Фильм о Костомарове получил приз на Венгерском фестивале инклюзивного кино

Фильм строится на интервью с самим Костомаровым, с его женой Оксаной Домниной, матерью, дочерью, партнершей по танцам на льду Татьяной Навкой, друзьями, коллегами-спортсменами, а также врачами. В качестве интервьюера выступил заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров. Всего за время съемок было отснято более 30 часов интервью. Кроме того, в фильме содержатся уникальные архивные кадры из жизни Костомарова, а также хроника его реабилитации и возвращения на лед.