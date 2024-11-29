Фильм о Костомарове получил приз на Венгерском фестивале инклюзивного кино

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» завоевал Гран-при в профессиональной категории «Вместе» на X Венгерском фестивале инклюзивного кино, который проходил в Будапеште с 26 по 28 ноября. Об этом ТАСС сообщили создатели картины.
«Фильм “Роман Костомаров: Рожденный дважды” получил Гран-при в номинации “Вместе” на Венгерском фестивале инклюзивного кино», — сказал собеседник агентства.
Венгерский фестиваль инклюзивного кино посвящен фильмам о людях с инвалидностью и созданным с их участием. Особое внимание в этом году на фестивале, который отмечает свое 10-летие, было уделено работам о людях с интеллектуальными нарушениями. Смотр продвигает идеи инклюзии и равноправия через кино.
«Верю, что наша работа вдохновит и поддержит тех, кто сталкивается с трудностями в своей жизни», — сказал в видеообращении к зрителям перед показом картины на фестивале Костомаров.
Режиссерами проекта являются Михаил Щедринский («Капитан Правда», «Грач») и Александр Дозорец, сценарий написала Юлия Лемарк («Родные люди», «Саша и Питер», «Ректор»). Как отметили создатели картины, съемки проекта начались в конце прошлого года. Съемочная группа сопровождала Романа повсюду несколько месяцев, наблюдая за его восстановлением.
«Этот фильм — не просто история преодоления, но и вдохновение для всех, кто сталкивается с вызовами судьбы. Мы рады, что зрители в разных странах видят и чувствуют эту искренность. Наша цель — показать, что любая трудность может быть преодолена, если сохранять веру и опираться на поддержку близких», — сказал продюсер картины Жан Просянов, комментируя награду.
О фильме
Фильм строится на интервью с самим Костомаровым, с его женой Оксаной Домниной, матерью, дочерью, партнершей по танцам на льду Татьяной Навкой, друзьями, коллегами-спортсменами, а также врачами. В качестве интервьюера выступил заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров. Всего за время съемок было отснято более 30 часов интервью. Кроме того, в фильме содержатся уникальные архивные кадры из жизни Костомарова, а также хроника его реабилитации и возвращения на лед.
Премьера фильма состоялась на Международной выставке-форуме «Россия» 7 марта, а 8 марта в видеосервисе Wink вышел одноименный сериал, состоящий из 4 эпизодов. Производством ленты занималась компания «Реникса». Проект создан при поддержке Института развития интернета.