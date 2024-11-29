Елизавета Туктамышева: «Переехала на два месяца в Москву, здесь бешеный ритм жизни — проекты, интервью, съемки. Бывают дни, когда вообще не отдыхаешь»

Все говорили, что «Ледниковый период» — это тяжело: тренировки по 3−4 часа, а иногда и по 6 часов мы зависаем на катке: тренируемся, выбираем музыку, репетируем. В целом, если бы был только этот проект и у меня, и у моего партнера, то я бы сказала, что это сложно, но терпимо. Но когда добавляются другие шоу, проекты, то становится трудно.