Елизавета Туктамышева: «Ледниковый период» — довольно травмоопасный проект. Это не только про то, как мы радостные кайфуем на льду"

То есть «Ледниковый период» — это не только про то, как мы радостные кайфуем на льду. Это не только для души, все приходят в форму, подкачиваются. Мы много катаемся, у всех и мышцы болят, и повреждения бывают, да еще и нервы постоянно — хоть это и не соревнования, присутствует драйв, хочется выступать как следует", — написала фигуристка в колонке для Спортс.