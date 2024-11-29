Наши фигуристы превратились в тигров и нерп за 20 млн рублей. Как спасти Лигу чемпионов?

За челленджи баллы дают всей команде сразу, и разрыв в очках между местами гораздо больший, чем на этапах Гран-при. Если в том же капитанском вызове «Манулы» займут первое место (24 балла), а «Сивучи» — шестое (четыре балла), то разница в 20 баллов мгновенно нивелируется. При этом в общей сложности вызовов капитанов будет шесть, а челленджей — 12, так что заранее вешать золотые медали и делить призовые пока рано.