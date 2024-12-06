Бросивших Россию фигуристов настигла карма. Дэвис/Смолкин проиграли британцам, не попавшим в произвольный на ЧМ

В декабре подводятся итоги первой половины сезона в фигурном катании. Топовые спортсмены выступают в финале Гран-при, а кто не смог попасть в состав участников Гренобля, приехали в Загреб на «челленджер» Golden Spin. В танцах на льду был слабенький состав, но результаты смогли удивить.
Дженнифер Янсе ван Ренсбург и Бенджамин Стеффан сами отдали свое серебро и после произвольного танца опустились на 3-е место. Фигуристы начали свой прокат достаточно уверенно и качественно, без серьезных проблем, но все испортили твизлы — партнер пошатнулся и подставил вторую ногу, что сразу сказалось на уровнях и надбавках. Из-за этого они не смогли точно пройти и остальные элементы. Психологический удар был мощным. Что удивительно, после такой ошибки Дженнифер и Бенджамин не сильно потеряли в оценке — 105,90 балла за прокат и 178,11 в сумме.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин поднялись на 2-е итоговое место после произвольного танца. Хотя до турнира никто не сомневался в их победе с огромным запасом. И надо сказать, бывшие российские фигуристы показали хороший прокат, без грубых ошибок и срывов. Очевидно, они поняли всю сложность судейства в Хорватии, поэтому очень сосредоточенно шли всю первую половину программы. В твизлах оба партнера потеряли один уровень сложности, надбавки тоже были скромными для дуэта, у которого уже есть определенный статус.
Во второй половине программы Диана и Глеб немного раскатались, набрали скорость, чтобы соответствовать музыке. Из-за этого вылезла небольшая грязь в шагах, что судьи сразу же заметили. В дорожках и поддержках сильно упали надбавки, хотя по уровням все выполнено четко. Компоненты жутко просели по сравнению с другими турнирами. В итоге результат не самый приятный для Дэвис/Смолкина — 107,97 балла за прокат и 178,19 в сумме.
Выиграли турнир британцы Фиби Бейкер и Джеймс Хернандес. Они чисто откатали свой произвольный танец. Фигуристы показали не самый яркий прокат, по скорости иногда проседали на особенно сложных моментах, но это не помешало им получить хорошие уровни и надбавки. В основном им помогли большие компоненты, которые и вытащили Бейкер/Хернандес на первое место. За прокат фигуристы получили 110,37 балла и 182,73 в сумме.
Строже всех Диану и Глеба оценивал, естественно, судья из Великобритании, ставил отрицательные GOE на элементы без грубых ошибок. Окей, такое бывает. Но и остальные точно не баловали грузинский дуэт. Итоговая сумма 178,59 — это очень слабо для пары, которая надеется попасть на подиум чемпионата Европы. Что самое ужасное, Дэвис и Смолкин падают в оценивании. Казалось, «челленджер» — прекрасный шанс реабилитироваться после неудачи на китайском Гран-при, но здесь они получили еще меньше. Хотя на подобных соревнованиях арбитраж довольно лояльный. И проиграли они британской паре, у которой не было ни одного этапа Гран-при в этом сезоне, а на чемпионате мира Бейкер и Хернандес не отобрались в произвольный танец после ритма. Если называть вещи своими именами, то это позор…
187,05 набрали Дэвис и Смолкин на стартовом для себя этапе Гран-при в США. Казалось, это станет отправной точкой для роста. Но что мы видим, в Китае уже было 182,32, а сейчас еще меньше. Пока все добавляют в оценках, грузины падают на самое дно. И это при крутом тренерском штабе, дуэты которого обычно негласно судят суперлояльно.
И ведь прокаты в Загребе не были настолько плохи. Поэтому оценки еще больше удивляют. Тут уже надо думать и самим спортсменам, и федерации Грузии, а что вообще происходит? Как бы не пожалеть об уходе под другой флаг, потому что сейчас не просто нет развития, а происходит откат. Еще 3 года назад в Варшаве, выступая за Россию, они набирали 199,90. А тогда их уровень был значительно ниже актуального. Турнир же по градации сопоставим с загребским.
Алена Волкова
Golden Spin of Zagreb. Танцы на льду
Произвольный танец
- Фиби Бейкер/Джеймс Хернандес (Великобритания) — 110,37
- Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 107,97
- Дженнифер Янсе ван Ренсбург/Бенджамин Стеффан (Германия) — 105,90.
Итоговое положение
- Фиби Бейкер/Джеймс Хернандес (Великобритания) — 182,73
- Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 178,59
- Дженнифер Янсе ван Ренсбург/Бенджамин Стеффан (Германия) — 178,11.