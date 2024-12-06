Бросивших Россию фигуристов настигла карма. Дэвис/Смолкин проиграли британцам, не попавшим в произвольный на ЧМ

Строже всех Диану и Глеба оценивал, естественно, судья из Великобритании, ставил отрицательные GOE на элементы без грубых ошибок. Окей, такое бывает. Но и остальные точно не баловали грузинский дуэт. Итоговая сумма 178,59 — это очень слабо для пары, которая надеется попасть на подиум чемпионата Европы. Что самое ужасное, Дэвис и Смолкин падают в оценивании. Казалось, «челленджер» — прекрасный шанс реабилитироваться после неудачи на китайском Гран-при, но здесь они получили еще меньше. Хотя на подобных соревнованиях арбитраж довольно лояльный. И проиграли они британской паре, у которой не было ни одного этапа Гран-при в этом сезоне, а на чемпионате мира Бейкер и Хернандес не отобрались в произвольный танец после ритма. Если называть вещи своими именами, то это позор…