Финал Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара, Вольфкостин и Царевски, Гримм и Савицкий покажут произвольные танцы

Гренобль, Франция.
Танцы на льду, юниоры.
Произвольный танец.
Начало — 17:55 по московскому времени, прямая трансляция — на ютуб-канале ISU.
Первая разминка.
1. Эллиана Пил — Итан Пил (США).
2. Ирина Подгайная — Артем Коваль (Украина).
3. Селина Фраджи — Жан-Анс Фурно (Франция).
4. Дарья Гримм — Михаил Савицкий (Германия).
5. Катарина Вольфкостин — Димитри Царевски (США).
6. Ноэми Мария Тали — Ноа Лафорнара (Италия).
Положение после ритм-танца.
1. Ноэми Мария Тали — Ноа Лафорнара (Италия) — 68,66.
2. Катарина Вольфкостин — Димитри Царевски (США) — 65,57.
3. Дарья Гримм — Михаил Савицкий (Германия) — 64,84.
4. Селина Фраджи — Жан-Анс Фурно (Франция) — 63,24.
5. Ирина Подгайная — Артем Коваль (Украина) — 62,36.
6. Эллиана Пил — Итан Пил (США) — 60,19.
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс.