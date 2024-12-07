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Финал Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара, Вольфкостин и Царевски, Гримм и Савицкий покажут произвольные танцы

Финал Гран-при по фигурному катанию.

Источник: Sports

Гренобль, Франция.

Танцы на льду, юниоры.

Произвольный танец.

Начало — 17:55 по московскому времени, прямая трансляция — на ютуб-канале ISU.

Первая разминка.

1. Эллиана Пил — Итан Пил (США).

2. Ирина Подгайная — Артем Коваль (Украина).

3. Селина Фраджи — Жан-Анс Фурно (Франция).

4. Дарья Гримм — Михаил Савицкий (Германия).

5. Катарина Вольфкостин — Димитри Царевски (США).

6. Ноэми Мария Тали — Ноа Лафорнара (Италия).

Положение после ритм-танца.

1. Ноэми Мария Тали — Ноа Лафорнара (Италия) — 68,66.

2. Катарина Вольфкостин — Димитри Царевски (США) — 65,57.

3. Дарья Гримм — Михаил Савицкий (Германия) — 64,84.

4. Селина Фраджи — Жан-Анс Фурно (Франция) — 63,24.

5. Ирина Подгайная — Артем Коваль (Украина) — 62,36.

6. Эллиана Пил — Итан Пил (США) — 60,19.

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс.