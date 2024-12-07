Финал Гран-при среди юниоров. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан, Дерошер и Трэшер, Флорес и Ванг выступят с произвольными программами

Гренобль, Франция.
Пары, юниоры.
Произвольная программа.
Начало — 20:20 по московскому времени, прямая трансляция — на ютуб-канале ISU.
Первая разминка.
1. Джулия Кватрокки — Симон Демаре (Канада).
2. Саэ Шимидзу — Лукас Хонда (Япония).
3. Роман Телемак — Люка Кулон (Франция).
Вторая разминка.
4. Оливия Флорес — Люк Ванг (США).
5. Жасмин Дерошер — Киран Трэшер (Канада).
6. Чжан Цзясюань — Хуан Ихан (Китай).
Положение после короткой программы.
1. Чжан Цзясюань — Хуан Ихан (Китай) — 62,94.
2. Жасмин Дерошер — Киран Трэшер (Канада) — 55,28.
3. Оливия Флорес — Люк Ванг (США) — 52,04.
4. Роман Телемак — Люка Кулон (Франция) — 51,34.
5. Саэ Шимидзу — Лукас Хонда (Япония) — 50,20.
6. Джулия Кватрокки — Симон Демаре (Канада) — 47,70.
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс.