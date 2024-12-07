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Финал Гран-при среди юниоров. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан, Дерошер и Трэшер, Флорес и Ванг выступят с произвольными программами

Финал Гран-при по фигурному катанию.

Источник: Sports

Гренобль, Франция.

Пары, юниоры.

Произвольная программа.

Начало — 20:20 по московскому времени, прямая трансляция — на ютуб-канале ISU.

Первая разминка.

1. Джулия Кватрокки — Симон Демаре (Канада).

2. Саэ Шимидзу — Лукас Хонда (Япония).

3. Роман Телемак — Люка Кулон (Франция).

Вторая разминка.

4. Оливия Флорес — Люк Ванг (США).

5. Жасмин Дерошер — Киран Трэшер (Канада).

6. Чжан Цзясюань — Хуан Ихан (Китай).

Положение после короткой программы.

1. Чжан Цзясюань — Хуан Ихан (Китай) — 62,94.

2. Жасмин Дерошер — Киран Трэшер (Канада) — 55,28.

3. Оливия Флорес — Люк Ванг (США) — 52,04.

4. Роман Телемак — Люка Кулон (Франция) — 51,34.

5. Саэ Шимидзу — Лукас Хонда (Япония) — 50,20.

6. Джулия Кватрокки — Симон Демаре (Канада) — 47,70.

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс.